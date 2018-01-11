أهداف مباراة برشلونة وسيلتا فيغو 5-0 كأس ملك إسبانيا

ميسي يحيي جماهير ملعب كامب ناو لدى استبداله

تأهل برشلونة إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد فوزه الكبير على ضيفه سيلتا فيغو بخماسيةٍ دون رد في المباراة التي شهدها ملعب كامب ناو ضمن إياب دور الـ 16، وبمجموع مواجهتي الذهاب والعودة 6-1 (تعادلا ذهاباً بهدفٍ لمثله).

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جاءت أهداف مواجهة الإياب عبر كلٍ من ليونيل ميسي (هدفان في الدقيقتين 13 و 15)، وجوردي آلبا (28)، ولويس سواريز (31)، وإيفان راكيتيتش (87).