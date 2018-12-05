أهداف مباراة برشلونة وليونيسا 4-1 كأس ملك إسبانيا

برشلونة يحقق فوزاً كبيراً على ضيفه المتواضع

تأهل برشلونة إلى دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا بعد فوزه في إياب دور الـ 32 على ضيفه كالتيورال ليونيسا بأربعة أهداف لهدف على ملعب كامب ناو.

واستفاد البارسا من انتصاره ذهاباً بهدف نظيف جاء في اللحظات الأخيرة بأقدام المدافع كليمون لونغليه.

وفي مواجهة العودة، بدأ صاحب الضيافة بتشكيل غاب عنه معظم الأساسيين.

بدأت المباراة بالشكل المتوقع، إذ عجز الخصم على مجاراة نسق برشلونة الذي سيطر على كل شبر في الملعب باستحواذ شبه تام على الكرة، أمام تراجع وتذبذب واضح على أداء الخصم.

وقبل انقضاء الدقائق العشرين الأولى، نجح منير الحدادي في خطف هدف التقدم من تسديدة متقنة في الدقيقة 18 ليعلن عن تقدم سريع لبرشلونة.

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ولم يكد الهدف الأول يلقي ظلاله حتى نجح البلاوغرانا في إضافة هدفٍ ثانٍ عن طريق نجم وسطه دينيس سواريز في الدقيقة 26.

وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، سجل الشاب مالكوم هدف المباراة الثالث لصالح صاحب الضيافة، وهو ثاني أهدافه الشخصية مع الفريق الكتالوني بعد هدفه في مرمى إنتر ضمن دوري أبطال أوروبا.

لم تختلف الأمور في الشوط الثاني، إذ دخل برشلونة بقوة مثل الشوط الأول، إلا أن الأداء كان فيه بعض التراخي جراء اتساع النتيجة، ليأتي الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 52 عن طريق جوسيب سيني.

وفي الدقيقة 70 اختتم دينيس سواريز أهداف فريقه بالرابع، ليسدل الستار على المباراة بانتصار كتالوني عريض، وتأهل مستحق لدور الستة عشر من كأس ملك إسبانيا، والتي تعد البطولة المفضلة للفريق الكتالوني.