أهداف مباراة ولفرهامبتون وتشيلسي 2-1 الدوري الإنجليزي

نتيجة رفعت رصيد ولفرهامبتون إلى 19 نقطة

ألحق ولفرهامبتون الخسارة بضيفه تشيلسي وهزمه بهدفين لهدف في المباراة التي جرت على ملعب مولينو ضمن المرحلة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم البلوز عن طريق روبن لوفتوس تشيك في الدقيقة 18، لكن الذئاب قلبوا النتيجة بهدفي راؤول خيمينيز (59)، ودييغو غوتا (63).

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بهذا الفوز، رفع ولفرهامبتون رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 31 نقطة ليتراجع إلى المركز الرابع.