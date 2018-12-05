ملخص مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال 2-2 الدوري الإنجليزي

موستافي يحتفل بهدفه

انتهى اللقاء المثير بين مانشستر يونايتد وضيفه آرسنال بالتعادل الإيجابي 2-2، وذلك على ملعب أولد ترافورد في قمة المرحلة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدفا يونايتد عن طريق أنتوني مارسيال (30)، وجيسي لينغارد (69)، بعدما تقدم الغانرز مرتين عن طريق شكودران موستافي (26)، وأليكساندر لاكازيت (68).

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بهذا التعادل، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثامن، كما رفع آرسنال رصيده بدوره إلى 31 نقطة في المركز الخامس وبفارق الأهداف عن تشيلسي الرابع.