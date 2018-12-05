أهداف مباراة بيرنلي وليفربول 1-3 الدوري الإنجليزي

شاكيري يحتفل بهدفه

واصل ليفربول مطاردته للمتصدر مانشستر سيتي بفوزه على مستضيفه بيرنلي بثلاثة أهداف لهدف على ملعب تيرف مور ضمن المرحلة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل للريدز جيمس ميلنر (62)، وروبرتو فيرمينو (69)، وشيردان شاكيري (90+1)، بعدما تقدم صاحب الضيافة بهدفٍ سجله جاك كورك في الدقيقة 54.

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ورفع ليفربول رصيده بهذا الانتصار المهم إلى 39 نقطة ليقلص الفارق إلى نقطتين مع سيتي المتصدر.

فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 9 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.