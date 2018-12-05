ملخص مباراة ستراسبورغ وباريس سان جيرمان 1-1 الدوري الفرنسي

التعادل يفرض نفسه على مواجهة باريس سان جيرمان وستراسبورغ

سقط باريس سان جيرمان في فخ التعادل للمرة الثانية على التوالي في الدوري الفرنسي، وجاء التعادل هذه المرة مع مستضيفه ستراسبورغ وبهدفٍ لمثله على ملعب لا مينو ضمن المرحلة الـ 16.

تقدم صاحب الأرض من ركلة جزاء ترجمها كيني لالا بنجاح في الدقيقة 41، إلا أن إيدينسون كافاني أنقذ الباريسي حينما عادل النتيجة في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

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ورفع باريس سان جيرمان بهذه النتيجة رصيده إلى 44 نقطة في صدارة الترتيب، وبفارق 14 نقطة عن ليل أقرب مطارديه، فيما رفع ستراسبورغ رصيده بدوره إلى 22 نقطة في المركز التاسع.