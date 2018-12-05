أهداف مباراة توتنهام وساوثهامبتون 3-1 الدوري الإنجليزي

كاين يسجل مجدداً

تغلب توتنهام هوتسبير على ضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 3-1 على ملعب ويمبلي ضمن المرحلة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل لسبيرز كلٌ من هاري كاين (9)، ولوكاس مورا (51)، وهيونغ مين سون (55)، أما هدف القديسين الوحيد فحمل توقيع تشارلي أوستن في الدقيقة 90+3.

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ورفع توتنهام رصيده بهذا الانتصار إلى 33 نقطة ليرتقي إلى المركز الثالث، فيما بقي رصيد ساوثهامبتون ثابتاً عند 9 نقاط في المركز الثامن عشر.