ملخص مباراة تشيلسي ونوتنغهام 2-0 كأس الاتحاد الإنجليزي

نجح تشيلسي في عبور الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على نوتنغهام فوريست بثنائية نظيفة، وذلك على ملعب ستامفورد بالاعتماد على العناصر الاحتياطية.

وقرر المدرب ماوريتسيو ساري منح سيسك فابريغاس شارة القيادة تكريماً لصانع الألعاب الإسباني قبل رحيله المنتظر إلى موناكو هذا الشهر.

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وسنحت الفرصة لفابريغاس لأفضل ختام له مع البلوز حين سدد ركلة جزاء احتسبت لفريقه في الشوط الأول، لكن الإسباني أهدرها إثر تألق الحارس لوك ستيل.

وجاء الهدفان عن طريق ألفارو موراتا في الدقيقتين 49 و 59.