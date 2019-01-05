ملخص مباراة الإمارات والبحرين 1-1 كأس آسيا 2019

لاعبو الإمارات يحتفلون بهدف التعادل

حسم التعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله المباراة الافتتاحية من بطولة كأس آسيا 2019 التي جمعت منتخبي الإمارات صاحب الضيافة وضيفه البحريني لحساب المجموعة الأولى، وذلك على ملعب مدينة زايد الرياضية.

تقدم البحرينيون أولاً عن طريق محمد سعد الرميحي في الدقيقة 78، لكن أحمد خليل أدرك التعادل للأبيض بعد ذلك بـ 10 دقائق.

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ورفع المنتخبان رصيديهما إلى نقطة واحدة لكلٍ منهما بانتظار مواجهة المجموعة الأخرى بين منتخبي تايلاند والهند.