أهداف مباراة ترانمير وتوتنهام 0-7 كأس الاتحاد الإنجليزي

أورييه يحتفل بأحد الأهداف

سحق توتنهام هوتسبير مستضيفه ترانمير روفرز بسبعة أهداف نظيفة ضمن منافسات دور الـ 64 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

سجل الأهداف كلٌ من سيرج أورييه (هدفان) في الدقيقتين 40 و55، وفيرناندو يورينتي (هاتريك) في الدقائق 48 و71 و72، وهيونغ مين سون (57)، والبديل هاري كاين (82).

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وحل كاين بديلاً في الدقيقة 75، قبل 7 أهداف من تسجيله لهذا الهدف، حيث سجل 9 أهداف في آخر 8 مباريات له بكأس الاتحاد الإنجليزي، علماً بأن ثمانية من هذه الأهداف التسعة أتت أمام فرق من خارج الدوري الإنجليزي الممتاز.

أما يورينتي، فقد سجل الهاتريك الثاني له بقميص توتنهام، والثاني أيضاً في كأس الاتحاد، حيث كان الأول أمام روتشديل في فبراير 2018.