ملخص مباراة مانشستر يونايتد وريدينغ 2-0 كأس الاتحاد الإنجليزي
خوان ماتا
تغلب مانشستر يونايتد على ضيفه ريدينغ بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت اليوم السبت ضمن الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.
بهذا الفوز على ملعب أولد ترافورد حقق وصيف بطل المسابقة الموسم الماضي وثاني أكثر الفرق إحرازاً للقب (12)، انتصاره الخامس في خمس مباريات خاضها منذ الاستعانة بمدربه الجديد أولي غونار سولشاير للإشراف عليه حتى نهاية الموسم خلفاً لجوزيه مورينيو المقال في 18 ديسمبر الماضي.
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جاء الهدفان عن طريق خوان ماتا وروميلو لوكاكو في الدقيقتين 22 و 45.
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