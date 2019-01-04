ريفالدو يهاجم إدارة برشلونة

ريفالدو

انتقد البرازيلي ريفالدو، نجم برشلونة الأسبق، سياسة إدارة النادي الحالية، باللجوء إلى ضم لاعبين من الخارج، وعدم الاعتماد على أكاديميته "لا ماسيا".

وقال ريفالدو في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "نحن دائماً نتحدث عن لاعبين مثل تشافي و(أندريس) إنييستا و(كارليس) بويول، لكنهم رحلوا عن النادي، ومنذ ذلك الحين لم نر أي لاعبين جدد من لا ماسيا".

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وعن التعاقد مع خايسون موريو، واحتمالية ضم أدريان رابيو وفرينكي دي يونغ، علق النجم البرازيلي: "يجب أن يتم النظر أكثر إلى لا ماسيا وبشكل أقل إلى الخارج، في رأيي النادي ليس بحاجة إلى تعزيز الفريق بلاعبين من الخارج، لأنه يملك إمكانيات ممتازة، ويجب عليه تشجيع المواهب الشابة الجديدة".

وحول رأيه في تصريحات إيرنيستو فالفيردي، مدرب البارسا والتي قال فيها أنه لا يعرف أين سيكون الموسم المقبل، علق ريفالدو: "يبدو ذلك تلميحاً غير مباشر لوجود نية حقيقية للرحيل، على أي حال النتائج ستحدد مستقبله، والآن هو يعمل مع الفريق ومرشح قوي لحصد الألقاب".