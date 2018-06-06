أهداف مباراة بلجيكا ومصر 3-0 الودية

منتخب مصر يسقط بثلاثية

سحق منتخب بلجيكا ضيفه المصري بثلاثيةٍ نظيفة في المباراة التي جرت على ملعب روا بودوان ضمن استعدادات الطرفين لنهائيات كأس العالم منتصف الشهر الجاري.

جاءت الأهداف عن طريق روميلو لوكاكو (27)، وإيدين هازارد (38)، ومروان فيلايني (90).

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يذكر أن منتخب مصر خاض اللقاء دون نجمه الأول محمد صلاح الغائب بداعي الإصابة.