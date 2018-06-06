نصر كروي عربي بإلغاء مباراة الأرجنتين في القدس

منتخب الأرجنتين

أثمر الضغط الفلسطيني عن إلغاء المباراة الدولية الودية التي كانت مقررة بين منتخب الأرجنتين ومضيفه الإسرائيلي في القدس والتي كانت مقررة السبت، في ختام التحضيرات الأرجنتينية لنهائيات كأس العالم التي تستضيفها روسيا اعتباراً من 15 يونيو الجاري.



وأعلنت السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس رسمياً إلغاء المباراة، وتحدثت عما سمته "تهديدات واستفزازات ضد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي".



وأتى الاعلان بعد ساعات من ترجيح تقارير أرجنتينية إلغاء المباراة، وذلك في أعقاب احتجاجات فلسطينية على إقامتها وعدم تحمس الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني لها.

ولم يحدد بيان السفارة موعداً جديداً للمباراة، إلا أنه أشار إلى "أمل" بأن تقوم إسرائيل "باستقبال النجوم الأساسيين للرياضة الأرجنتينية".

وكان وزير الخارجية الأرجنتيني خورخي فوري قد قال أمس الثلاثاء من الولايات المتحدة: "وفقاً لما أعرف، لا يرغب لاعبو المنتخب في خوض هذه المباراة.

"حتى المدرب (خورخي سامباولي) طلب عدم إقامة مباراة ودية أخرى (قبل المونديال)، والتركيز على المباراة الأولى للمنتخب في 16 يونيو" أمام آيسلندا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً منتخبي كرواتيا ونيجيريا.

ولم يخف ساومباولي سابقاً عدم حماسته لخوض هذه المباراة في التاسع من الشهر الجاري، لا سيما وأنها ستتطلب من المنتخب السفر إلى القدس من معسكر الأرجنتين المقام حالياً في برشلونة، قبل السفر مجدداً الى روسيا.

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وأشار وزير الخارجية الأرجنتيني إلى أن الحملة المناهضة لخوض منتخب بلادهم هذه المباراة، ساهمت أيضاً في تحديد مصيرها.

وقال: "الحملة التي انتشرت عبر وسائل الإعلام، والتهديدات بحق اللاعبين (في حال ذهبوا إلى القدس للعب)، وحمل قمصان (للمنتخب) ملطخة بالدماء، التهديدات لأقارب" اللاعبين، كلها عوامل تؤخذ في الاعتبار.

وكان رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب قد دعا الأحد إلى "حرق" صور نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي في حال قدومه للمشاركة في المباراة التي تقام في القدس الغربية.

وقال الرجوب بعد تسليم رسالة احتجاج إلى الممثلية الأرجنتينية في الضفة الغربية المحتلة: "ميسي هو رمز للمحبة والسلام (...) نطالبه ألا يكون جسراً لتبييض وجه الاحتلال، ابتداء من اليوم (الأحد) سنبدأ حملة ضد الاتحاد الارجنتيني نستهدف فيها ميسي شخصياً الذي يحظى بعشرات الملايين من المعجبين في الدول العربية والإسلامية".

وأضاف "سنستهدف ميسي ونطالب الجميع بحرق القميص العائد له وحرق صورته والتخلي عنه".



والثلاثاء، تظاهر جمع من المحتجين خارج معسكر التدريب الذي يقيمه المنتخب الأرجنتيني في مدينة برشلونة الاسبانية، حاملين قمصانا للمنتخب ملطخة بالدماء. وهتف المحتجون "ميسي لا تلعب" في المباراة.



وفي أول تعليق من لاعبين في المنتخب على المسألة، ألمح مهاجم يوفنتوس غونزالو هيغواين إلى أن المباراة ألغيت عملياً، حيث قال: "في نهاية المطاف، تمكنا من القيام بما هو ملائم. أولاً الصحة والمنطق. نعتقد أن الأفضل كان عدم الذهاب".

ووفقاً لتقارير أرجنتينية، كان من المقرر أن يحصل الاتحاد المحلي على بدل مالي يتراوح ما بين مليونين وثلاثة ملايين دولار أميركي لقاء إقامة المباراة.