ليفاندوفسكي يرفض يونايتد وتشيلسي من أجل ريال مدريد

روبرت ليفاندوفسكي

رفض روبرت ليفاندوفسكي، هداف بايرن ميونيخ، الانضمام لمانشستر يونايتد وتشيلسي على أمل الانتقال إلى ريال مدريد.

ويرغب الدولي البولندي في الرحيل عن بطل ألمانيا بعد انتهاء بطولة كأس العالم.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية أنّ ليفاندوفسكي كان على أبواب ريال مدريد في ظل وجود زين الدين زيدان مدرباً للفريق، لكن رحيل المدير الفني الفرنسي أفسد مساعيه في الانضمام للنادي الملكي.

وأوضحت أن الهداف البولندي قرر الرحيل وطلب من وكيل أعماله بيني زاهافي عرضه على الأندية المختلفة.

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وكان مانشستر يونايتد يرغب في الحصول على خدمات ليفاندوفسكي قبل التعاقد مع روميلو لوكاكو مقابل 70 مليون جنيه، ومن الصعب جلبه في الوقت الراهن.

وكشفت الصحيفة أن هداف بايرن طلب من وكيل أعماله التفاوض بشأن مستقبله، ومن المرجح أن ينضم لتشيلسي بحال عدم وصول عرض مناسب من ريال مدريد.

ويقود ليفاندوفسكي منتخب بولندا في نهائيات كأس العالم في مجموعة تضم منتخبات كولومبيا والسنغال واليابان.