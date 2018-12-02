أهداف مباراة بوردو وباريس سان جيرمان 2-2 الدوري الفرنسي

نيمار

تعادل باريس سان جيرمان مع مستضيفه بوردو بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب نوفو ستاد دي بوردو في ختام المرحلة الـ 15 من الدوري الفرنسي.

جاء هدفا الضيوف عن طريق نيمار (34)، وكيليان مبابي (66)، أما هدفا صاحب الضيافة فحملا توقيعي جيمي بريان (53)، وأندرياس كورنيليوس (84).

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بهذه النتيجة، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 43 نقطة في صدارة الترتيب، وهي أول مرة يفرط فيها بنقاط منذ بداية الموسم المحلي.

في المقابل، رفع بوردو رصيده إلى 18 نقطة في المركز الحادي عشر.

يذكر أن نيمار تعرض لإصابة مطلع الشوط الثاني غادر اللقاء على أثرها.