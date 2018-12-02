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أهداف مباراة بوردو وباريس سان جيرمان 2-2 الدوري الفرنسي

أهداف مباراة بوردو وباريس سان جيرمان 2-2 الدوري الفرنسي
2.5 5

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