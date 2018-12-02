ملخص مباراة آلافيس وإشبيلية 1-1 الدوري الإسباني

وسام بن يدر

حسم التعادل الإيجابي بهدفٍ لكل فريق مواجهة ديبورتيفو آلافيس وضيفه إشبيلية التي أقيمت على ملعب مينديزوروزا في إطار مباريات المرحلة الـ 14 من الدوري الإسباني.

افتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق جوناثان رودريغيز في الدقيقة 37.

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وفي الدقيقة 78، نجح وسام بن يدر في معادلة النتيجة للفريق الأندلسي وإنقاذه من الخسارة.

بهذه النتيجة، عاد إشبيلية لوصافة التريتب بعد أن رفع رصيده إلى 27 نقطة بفارق نقطة عن المتصدر برشلونة، فيما احتل ديبورتيفو آلافيس المركز الرابع برصيد 24 نقطة بفارق أربع نقاط عن المتصدر.