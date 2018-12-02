أهداف مباراة فيتا كلوب والرجاء 1-3 نهائي كأس الكونفدرالية

الرجاء يظفر باللقب

حقق الرجاء المغربي بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد فوزه بأربعة أهداف لثلاثة في مجموع مباراتي ذهاب وإياب النهائي على حساب فيتا كلوب الكونغولي.

وخسر الرجاء، بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة الإياب على ملعب الشهداء في كينشاسا، بعدما حسم موقعة الذهاب لصالحه بثلاثية نظيفة.

وسيطر الرجاء على مجريات الشوط الأول، رغم خطورة أصحاب الأرض في كثير من الأحيان، وتألق حارس الرجاء في الحفاظ على نظافة شباكه في الدقيقة 17.

وبهجمة مرتدة سريعة، أعلن عبد الإله الحافيظي عن أول أهداف الرجاء بعد هجمة مرتدة سريعة ثم تمريره داخل منطقة الجزاء أنهاها الحافيظي في الشباك.

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وحاول لاعبو فيتا خطف هدف التعادل، لكن انتهت محاولاتهم بالفشل حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

جاءت ركلة حرة على مشارف منطقة الجزاء، تقدم لها ماكوسو ووضعها ببراعة في الجهة اليسرى العلوية للحارس السيليتي، معلناً عن هدف التعادل.

واعتمد الرجاء في الشوط الثاني على الهجمات المرتدة، وسط سيطرة كاملة من أصحاب الأرض وضغط عالي في محاولة لتسجيل المزيد من الأهداف.

وقبل نهاية المباراة بـ 20 دقيقة، تراجع أداء لاعبو الفريق الضيف بشكل ملحوظ بسبب تراجع اللياقة البدنية، وتمكن موكوكو من خطف الهدف الثاني لأصحاب الأرض، بعد عرضية من الجهة اليمنى، استغل حينها الارتباك الدفاعي للرجاء ووضع الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 74، اشعل نجوم المباراة بهدف ثالث لفريقه، بعد عرضية من الجهة اليسرى قابلها بلمسة واحدة في الشباك.

تماسك دفاع الرجاء، بعد هدفي فيتا كلوب، وازدادت رغبة أصحاب الأرض في التسجيل وسط ضغط عالي ولكن دون خطورة، لتنتهي المباراة بتتويج الرجاء بطلاً لبطولة الكونفدرالية.