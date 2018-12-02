أهداف مباراة روما وإنتر 2-2 الدوري الإيطالي

روما سيء الحظ ينجو من الخسارة أمام إنتر

تقاسم روما وضيفه إنتر نقاط مباراتهما القوية التي جرت على ملعب أولمبيكو بعد تعادلهما بهدفين لمثلهما ضمن المرحلة الـ 14 من الدوري الإيطالي.

جاء هدفا الجيالوروسي عن طريق جنكيز أوندير (51)، وأليكساندر كولاروف (74 من ركلة جزاء)، أما هدفا النيراتزوري فحملا توقيعي كييتا بالدي (37)، وماورو إيكاردي (66).

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بهذه النتيجة، رفع روما رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع، كما رفع إنتر رصيده بدوره إلى 29 نقطة في المركز الثاني.