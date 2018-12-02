ملخص مباراة ليفربول وإيفرتون 1-0 الدوري الإنجليزي

أوريغي يحتفل بهدفه المفاجىء

انتهاء ديربي ميرسيسايد بين ليفربول وضيفه إيفرتون بفوز صعب لصاحب الضيافة وبهدفٍ دون رد جاء في الثواني الأخيرة من المباراة التي شهدها ملعب آنفيلد لحساب المرحلة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدين الريدز بهذا الفوز للبديل ديفوك أوريغي الذي سجل الهدف في الدقيقة 90+6 بعدما ارتدت تسديدة زميله المدافع فيرجيل فان دايك عن العارضة ليستقبلها برأسه داخل شباك الحارس جوردان بيكفورد.

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ورفع ليفربول رصيده بهذا الانتصار المهم إلى 36 نقطة في المركز الثاني، فيما بقي رصيد إيفرتون ثابتاً عند 22 نقطة في المركز السادس.