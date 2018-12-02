ملخص مباراة برشلونة وفياريال 2-0 الدوري الإسباني

بيكيه يحتفل بهدفه

واصل برشلونة مسيرته الواثقة في الدوري الإسباني بعد فوزه على ضيفه فياريال بهدفين دون رد في المباراة التي جرت على ملعب كامب ناو ضمن المرحلة الـ 14.

جاء الهدفان عن طريق جيرارد بيكيه (36)، وكارليس آلينيا (87).

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بهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 28 نقطة لينفرد في صدارة الليغا مؤقتاً، فيما تجمد رصيد فياريال عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.