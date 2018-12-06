نيمار: كل لاعب عظيم عليه تجربة الدوري الإنجليزي

ألمح النجم نيمار إلى رغبته بتجربة الاحتراف في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن كثرت الأنباء مؤخراً حول نيته الرحيل عن باريس سان جيرمان نهاية الموسم.

وخلال مقطع فيديو "Ask Neymar" الذي تم نشره مؤخراً عبر حساب الدولي البرازيلي على موقع "يوتيوب" ، أرسل بعض اللاعبين أسئلة إلى صاحب الـ 26 عاماً، وبينهم بنجامان ميندي مدافع مانشستر سيتي الذي وجه سؤالاً حول إمكانية انتقال المهاجم إلى الدوري الإنجليزي مستقبلاً.

ورد نيمار: "لا أحد يعرف ما سيحصل في الغد، لكني أعتقد بأن كل لاعب عظيم عليه تجربة اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال مسيرته.

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"إذا كنت تلعب هناك (ميندي) فأتمنى أن تستمر بالاستمتاع لأنك تستحق الأفضل، قبلاتي وتحياتي لك".

وانتشرت أنباء هذا الموسم عن رغبة نيمار في العودة لفريقه السابق برشلونة نهاية الموسم، كونه غير سعيد بالبقاء مع فريق العاصمة الفرنسية.

يذكر أن نيمار انضم إلى باريس سان جيرمان صيف عام 2016 قادماً من برشلونة في صفقة كلفت خزينة النادي الباريسي مبلغاً ضخماً قيمته 222 مليون يورو.