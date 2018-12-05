فالنسيا يتقدم بطلب لاستضافة نهائي كأس ملك إسبانيا

ملعب ميستايا

تقدم فالنسيا بطلب لاستضافة نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا على ملعب ميستايا نهاية الموسم الجاري.

ومن المقرر أن يقام نهائي البطولة في الـ 29 من مايو المقبل.

وقال موقع "جول" أن فالنسيا قدم طلباً لرابطة أندية الدوري الإسباني من أجل استضافة النهائي، وذلك احتفالاً بمرور 100 عام على تأسيسه.

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وكانت آخر مرة استضاف ملعب ميستايا فيها نهائي البطولة عام 2014 حينما التقى برشلونة بغريمه ريال مدريد الذي فاز باللقب حينها.

وحقق البارسا اللقب في آخر 4 مواسم على التوالي ليصبح في جعبته 30 بطولة.

يذكر أن أتلتيكو مدريد يرغب في أن يكون ملعبه واندا ميتروبوليتانو مقراً دائماً لنهائي كأس الملك، إلا أنه من المستبعد أن يُقام النهائي هذا الموسم على ملعب الروخيبلانكوس بسبب تنظيمه نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو القادم.