غوارديولا يثق في إدارة مانشستر سيتي رغم تحقيقات يويفا

بيب غوارديولا

أكد بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، ثقته الكاملة في إدارة النادي رداً على تحقيقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) حول مخالفات تتعلق بقانون اللعب المالي النظيف.

ويخضع مانشستر سيتي للتحقيقات بهدف التأكد من أن ممارساته المالية لم تنتهك قوانين اللعب المالي النظيف.

صحفي: نتائج تصويت جائزة الكرة الذهبية غير صحيحة

رونالدو يرفض العودة لملعب بيرنابيو في نهائي كأس ليبرتادوريس

بايرن ميونيخ يجهز 150 مليون يورو لإبرام صفقتين

تقرير: كافاني يطلب الرحيل عن باريس سان جيرمان

ميلان يقدم 8 ملايين يورو لاستقطاب فابريغاس

وقال غوارديولا في تصريحات صحفية: "أنا واثق من إدارة مانشستر سيتي ولا أعتقد أنها قامت بأي أمور غير اعتيادية، أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام".

يذكر أن مانشستر سيتي يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز حالياً، كما أنه حامل اللقب، وتعد تشكيلته الحالية الأقوى في إنجلترا.