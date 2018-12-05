صحفي: نتائج تصويت جائزة الكرة الذهبية غير صحيحة

ادعى الصحفي الترينيدادي أن نتائج تصويته كانت معكوسة

ادعى لاسانا ليبرد الصحفي من ترينيداد وتوباغو أنه تم عكس الأصوات في جائزة الكرة الذهبية هذا العام.

ومنحت الجائزة للوكا مودريتش للمرة الأولى في تاريخه أمس بعدما تفوق على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو اللذين احتكرا الجائزة فيما بينهما خلال العقد الأخير.

وكتب ليبرد في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "حينما قمت بالتصويت اخترت ميسي ثم مودريتش ورونالدو وصلاح وغريزمان بهذا الترتيب.

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"لكن النتيجة النهائية كانت معكوسة تماماً، لا أدري ما السبب، لكني أمتلك نسختي من التصويت التي تدعم كلامي".

ووفقاً لنتائج التصويت، منح ليبرد صوته لغريزمان ثم صلاح فرونالدو وبعدها مودريتش وأخيراً ميسي.

ولم يحقق ميسي الكرة الذهبية منذ 2015 حينما تمكن برشلونة من الفوز بدوري أبطال أوروبا.