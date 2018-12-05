رونالدو يرفض العودة لملعب بيرنابيو في نهائي كأس ليبرتادوريس
صورة أرشيفية لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ورونالدو
أشارت تقارير إسبانية إلى أن كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد ومهاجم يوفنتوس الحالي لن يحضر إياب نهائي كأس ليبرتادوريس بين بوكا جونيورز وريفر بلايت، الذي يستضيفه ملعب سانتياغو برنابيو الخاص بفريقه السابق الأحد المقبل.
وقالت صحيفة "آس" أن صاحب الـ 33 عاماً رفض دعوة الاتحاد الإسباني لكرة القدم من أجل حضور إياب نهائي كأس ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية في بيرنابيو.
وقالت مصادر قريبة من رونالدو أن الهداف البرتغالي الذي ترك ريال مدريد الصيف الماضي وانتقل إلى يوفنتوس، رفض بكل احترام دعوة حضور المباراة.
وأضاف المصدر: “لا يزال الوقت مبكراً للغاية للعودة إلى سانتياغو بيرنابيو؛ لأن مشاكل رحيله عن النادي لا تزال قائمة وجرحه لم يلتئم بعد”.
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وفي حال موافقة هداف يوفي الجديد على حضور المباراة في مقصورة كبار الزوار في بيرنابيو ستكون الزيارة الأولى له لمدريد منذ رحيله.
وأضافت المصادر: “علاقة رونالدو بالنادي تأثرت سلباً بمغادرته إلى يوفنتوس، وهذا أدى إلى رفضه الدعوة".
وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد أرسل الدعوة نفسها إلى ليونيل ميسي هداف وقائد برشلونة لحضور المباراة وذلك في رسالة رائعة لكرة القدم، حيث سيضع هذا الأمر اللاعبين في المكانة المناسبة.
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