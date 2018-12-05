بايرن ميونيخ يجهز 150 مليون يورو لإبرام صفقتين

يتطلع بايرن ميونيخ إلى تعزيز صفوفه بصفقات جديدة ومميزة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة “سبورت بيلد” الألمانية أن بايرن يجهز 150 مليون يورو، من أجل ضم ثنائي أياكس ماتياس دي ليخت وفرانكي دي يونغ الصيفي القادم.

في الوقت نفسه، أوضحت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن دي ليخت ودي يونغ أبلغا المدير الرياضي لأياكس، مارك أوفرمارس، برغبتهما في الرحيل نهاية الموسم.

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بدوره، يرغب برشلونة في الحصول على خدمات الثنائي الهولندي الشاب، لكنه يحاول تخفيض قيمة استقدامهما.

وتتحدث وسائل الإعلام في ألمانيا، عن رغبة بايرن ميونيخ في إجراء عملية تجديد، الصيف المقبل، حيث من المتوقع، رحيل عدد كبير من اللاعبين أمثال فرانك ريبيري وآريين روبن وماتس هوميلز وخافي مارتينيز وجيروم بواتينغ.

وسيكون أمام الفريق البافاري، ميزانية تبلغ 200 مليون يورو، لتجديد دمائه، إذ يخطط النادي أيضاً لضم الظهير بينجامان بافار من شتوتغارت مقابل 35 مليون يورو، ولوكا يوفيتش وآنتي ريبيتش ثنائي آينتراخت فرانكفورت.