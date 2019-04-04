ملخص مباراة مانشستر سيتي وكارديف 2-0 الدوري الإنجليزي

كيفين دي بروينه

انتزع مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز من ليفربول بفوزه على كارديف سيتي، الأربعاء، بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد.

منذ الدقيقة الأولى، حاول السيتيزنز تسجيل هدف التقدم من خلال محاولة كيفين دي بروينه الذي تمكن من إحراز أول أهداف اللقاء في الدقيقة السادسة من تسديدة قوية في زاوية صعبة لمرمى كارديف.

واصل مانشستر سيتي الضغط في الشوط الأول، حيث أهدر غابرييل جيزوس فرصة ثمينة في الدقيقة 28، عندما مرت الكرة التي سددها بجانب مرمى الفريق الخصم.

وشهدت الدقيقة قبل الأخيرة من زمن الشوط الأول، تقدم مانشستر سيتي بهدفٍ ثانٍ أحرزه لوروا ساني، بعدما جهز له جيزوس الكرة بصدره، فسددها مباشرة نحو القائم البعيد لمرمى كارديف.

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ومع بداية الشوط الثاني، اعتمد لاعبو سيتي على تمريرات قصيرة في منتصف الملعب، مع بعض المحاولات عبر تسديدات على مرمى كارديف لم تثمر عن أي أهداف.

وأرسل فيل فودين في الدقيقة 66 كرة لداخل منطقة جزاء كارديف، قابلها إيميريك لابورتي برأسية تصدى لها حارس المرمى ببراعة.

وأتيحت الكثير من الفرص لمانشستر إلا أن لاعبيه لم يفلحوا في ترجمتها لأهداف، لينتهي اللقاء بهدفين دون مقابل.

وبهذا الفوز بات رصيد مانشستر سيتي 80 نقطة، متقدماً على ليفربول الذي يحتل المركز الثاني برصيد 79 نقطة، في حين يأتي كارديف برصيد 28 نقطة في المركز 18.