أهداف مباراة تشيلسي وتوتنهام 2-1 (4-2) كأس الرابطة الإنجليزية

تشيلسي إلى النهائي

حقق تشيلسي فوزاً ثميناً على ضيفه توتنهام هوتسبير بركلات الترجيح 4-2، بعد أن انتهى مجموع مباراتي نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية (كأس كاراباو) بهدفين لكل منهما.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بفوز سبيرز بهدف نظيف، فيما انتصر تشيلسي إياباً بهدفين لهدف.

وكان تشيلسي الأخطر طوال أحداث الشوط الأول من لقاء العودة، ووصل لمرمى توتنهام بأكثر من فرصة، قبل أن ينجح نغولو كانتي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 27 إثر تسديدة ارتدت من ركلة ركنية ومرت بين قدمي الحارس.

وأضاف إيدين هازارد الهدف الثاني بعد 11 دقيقة من كرة عرضية أرسلها سيزار آزبيليكويتا من الجانب الأيمن للملعب.

وفي الشوط الثاني، تبادل الفريقان المحاولات من أجل خطف هدف والعبور للمباراة النهائية من البطولة.

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ونجح المهاجم فيرناندو يورينتي في تسجيل هدف تقليص الفارق بعد 5 دقائق فقط من انطلاق الشوط الثاني، بعد عرضية مميزة من الظهير داني روز.

واتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين 2-2 في مجموع المباراتين، إذ تنص قوانين البطولة على عدم احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين كما جرت العادة.

وتألق كيبا حارس البلوز وتصدى لركلتي ترجيح ليقود تشيلسي لمواجهة مانشستر سيتي في المباراة النهائية التي ستقام على ملعب ويمبلي، بعدما تغلب سيتي على بيرتون آلبيون بنتيجة 10-0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في مواجهة نصف النهائي الأخرى.