أهداف مباراة إيران والصين 3-0 كأس آسيا 2019

إيران تضرب موعداً مع اليابان في نصف النهائي

أطاح المنتخب الإيراني بنظيره الصيني، من منافسات كأس آسيا، من دور الـ 16 بعدما تغلب عليه بثلاثيةٍ نظيفة في المباراة التي جرت على ملعب محمد بن زايد ليكمل مشواره نحو المربع الذهبي بكل قوة حيث يعد من أقرب المرشحين للتتويج باللقب.

تقدم نجم المنتخب الإيراني مهدي تاريمي، في الدقيقة 18 بالهدف الأول، بعد صناعة من سردار آزمون بعد انطلاقة رائعة وضعت زميله أمام الشباك الخالية.

أغلى 5 هولنديين في تاريخ كرة القدم

إسقاط تهمة التهرب الضريبي عن ميسي

كروس يعود لتمثيل ريال مدريد

ريال مدريد أكثر الأندية تحقيقاً للأرباح في أوروبا

أسطورة ليفربول: صلاح أفضل من ميسي ورونالدو

وسيطر الإيرانيون على مجريات اللعب بشكل كبير بعد الهدف الأول، وهددوا مرمى المنتخب الصيني في أكثر من مناسبة.

وأضاف آزمون الهدف الثاني، في الدقيقة 31 بعد فاصل مهاري من اللاعب المتألق، بعد أن راوغ مدافع وحارس مرمى الصين.

واختتم كريم أنصاري الثلاثية في الدقيقة 90+1 مؤكداً أحقية المنتخب الإيراني في بلوغ نصف نهائي كأس آسيا الذي سيواجه فيه غريمه الياباني الذي تأهل بدوره بعد الفوز على منتخب فيتنام بهدف دون رد.