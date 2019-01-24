صورة أرشيفية لنيمار بقميص فريقه السابق برشلونة

تربط بعض التقارير نيمار نجم باريس سان جيرمان بالانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل، لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

لكن صحيفة “سبورت” الإسبانية الصادرة في كتالونيا أكدت أن شخصية البرازيلي قد تعيق انتقاله المحتمل إلى الملكي نهاية الموسم.

ورغم إمكانياته فوق المستطيل الأخضر، إلا أن فكرة التعاقد معه لا تحظى بالإجماع داخل ريال مدريد.

وتابعت الصحيفة: “هناك عدة أسباب قد تعيق انتقال نيمار إلى ريال مدريد، السبب الأول هو أن النادي يرى أن نيمار ينجذب بشكل كبير إلى المال والحصول على الامتيازات، وهو ما قد يخلق الأزمات في الفريق”.

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أما السبب الثاني، فهو أن جماهير ريال لم تنس الاستفزازات، التي كان يقوم بها البرازيلي أثناء دفاعه عن قميص الغريم برشلونة.

وتحاصر الشائعات مستقبل نيمار، إذ أوضحت عدة تقارير أن الهداف البرازيلي يرغب في الرحيل نهاية الموسم الحالي، والعودة إلى الدوري الإسباني أو الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن مهاجم الباريسي تعرض أمس لإصابة حساسة قد تبعده عن دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.