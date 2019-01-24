عرضان خليجيان لضم بنعطية

مهدي بنعطية

ما زال مصير المدافع مهدي بنعطية مع فريق يوفنتوس محل تساؤلات في ظل انتشار تقارير تؤكد بقاءه وأخرى تشير لاحتمالية رحيله خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالي.

بعدما ازدادت التكهنات حول رحيل الدولي المغربي الشهر الجاري لشعوره بالإحباط بسبب قلة مشاركته، ظهرت تقارير تؤكد أن يوفي يرفض التخلي عن مدافعه صاحب الـ 31 عاماً في سوق الانتقالات الشتوية على الأقل.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" أن مسؤولي يوفنتوس اجتمعوا مع بنعطية ووكيل أعماله وأوضحوا له أن رحيله في سوق الانتقالات الشتوية ليس ممكناً، رغم رغبته في الرحيل لقلة مشاركته هذا الموسم.

وأضاف الموقع أن بنعطية طلب أن يتم بيعه، لكن الفريق أوضح له أنه لا يستطيع الاستغناء عنه هذه الفترة لإصابة أندريا بارزالي التي ستبعده عن الملاعب عدة أشهر.

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وتشير التقارير إلى أن يوفنتوس رفض عروضاً من مرسيليا وآرسنال لضم بنعطية، علماً بأن النادي الإنكليزي كان يتطلع لإبرام صفقة تبادلية يستغني فيها عن آرون رامزي، إلا أن عرضه قوبل بالرفض في إيطاليا.

فيما أفادت شبكتا "سكاي سبورت إيطاليا" و"سبورتي إيطاليا" بأن يوفنتوس قد يعيد النظر في بيع بنعطية مقابل 10 ملايين يورو كونه يدرس عروضاً من الدحيل القطري والاتحاد السعودي لشراء النجم المغربي، فضلاً عن عرض من فولهام، إلا أن الأخير قد لا يتمكن من دفع مبلغ الـ 10 ملايين يورو المطلوبة.

ويمر بنعطية بأزمة مع خروجه من حسابات ماسيميليانو آليغري مدرب يوفنتوس الذي لم يدفع به سوى في ست مباريات هذا الموسم.