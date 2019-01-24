هيغواين ضمن قائمة أعلى 10 لاعبين تقاضياً للأجور في الدوري الإنجليزي

هل سينجح هيغواين مع تشيلسي؟

نجح غونزالو هيغواين أخيراً في قطع فترة إعارته لميلان بالانتقال إلى تشيلسي حتى يعمل تحت إشراف مدربه السابق ماوريتسيو ساري.

وسيتقاضى الدولي الأرجنتيني راتباً أسبوعياً قدره 270 ألف جنيه استرليني، ليحتل المركز الثامن من حيث أكثر اللاعبين تقاضياً للأجور في الدوري الإنجليزي.

ويتصدر القائمة أليكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد براتب قيمته 500 ألف جنيه، يليه مسعود أوزيل صانع ألعاب آرسنال بـ 350 ألف جنيه.

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في المركز الثالث يأتي كل من رحيم ستيرلينغ نجم مانشستر سيتي وهاري كاين هداف توتنهام هوتسبير بالتساوي (300 ألف جنيه لكلٍ منهما)، يليهما بول بوغبا خامساً بـ 290 ألفاً، متساوياً مع نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي.

وفي المركز السابع يأتي كيفن دي بروينه نجم مانشستر سيتي بـ 280 ألف جنيه، يليه هيغواين ثم روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد في المركز التاسع (220 ألف جنيه) بالتساوي مع سيرجيو أغويرو مهاجم سيتي.