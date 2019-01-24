الوزن الزائد سبب أزمة مارسيلو في ريال مدريد

مارسيلو

يعيش الظهير الأيسر مارسيلو أصعب فترة في مسيرته المتميزة مع ريال مدريد، بعد أن بات مهدداً بالبقاء بعيداً عن التشكيلة الأساسية مع إمكانية الاستغناء عنه نهاية الموسم في ظل اهتمام يوفنتوس.

ولا يخفى على الجميع مشاكل البرازيلي الدفاعية التي تتسبب في أهداف في أحيان كثيرة، لكن التراجع الفني ليس السبب الوحيد وراء انزعاج المدرب سانتياغو سولاري منه وتفضيل الظهير الشاب سيرخيو ريغيلون عليه.

فقد كشفت تقارير أن سبب استبعاد مارسيلو في الفترة الأخيرة عن المشاركة هو "الوزن الزائد"، بعد أن زاد وزنه سبعة كيلوغرامات عن الوزن المثالي مما أدى لبطء في حركته، لذلك لم يعد يقدم إسهاماته الهجومية الرائعة كالسابق.

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ودعم بيرند شوستر مدرب ريال مدريد هذه النظرية، مؤكداً أن وزن مارسيلو "يزداد بسهولة"، وذلك من خبرته في التعامل معه خلال بداية مشواره مع الفريق الملكي.



وقال المدرب الألماني: "في كل فريق يوجد لاعبان أو ثلاثة يعانون من مشكلة الوزن الزائد باستمرار، ومشكلة مارسيلو أن وزنه يزداد بسرعة خاصة في فترات الراحة والإصابات، نفس المشكلة كان يعاني منها ويسلي شنايدر".

وعانى مارسيلو من إصابات هذا الموسم، وربما يتخلى عن اتباع النظام الغذائي الصارم خلال فترة الابتعاد عن التدريب، مما يزيد من وزنه ليجد صعوبة في استعادة لياقته البدنية بالكامل بعد التعافي.