تقرير: برشلونة يخصص 250 مليون يورو لضم خليفة ميسي

باولو ديبالا

ادعى موقع "دون بالون" الإسباني أن برشلونة خصص 250 مليون يورو لتدعيم هجومه الصيف القادم وتجهيز لاعب قادر على خلافة ليونيل ميسي في كامب ناو.

وأضاف أن النادي الإسباني استقر على باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس والذي بدأ يستعيد مستواه وخطورته مؤخراً، لكن رغم ذلك، أكدت تقارير إيطالية استعداد النادي البيانكونيري للتخلي عن نجمه الأرجنتيني في سوق الانتقالات القادم بعد ضم كريستيانو رونالدو مطلع الصيف من ريال مدريد، وسط شائعات أخرى عن صفقة تبادلية في الأفق مع بايرن ميونيخ تقضي بانتقاله وقدوم خاميس رودريغيز مكانه إلى تورينو.

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بدوره، يسعى البارسا لتدعيم صفوفه بأكثر من لاعب خلال الفترة القادمة، إذ يُطارد ثنائي أياكس ماتياس دي ليخت وفرانكي دي يانغ إلى جانب ميلان شكرينيار مدافع إنتر.

ودفع يوفنتوس 40 مليون يورو صيف عام 2015 لضم ديبالا من باليرمو، وارتبط المهاجم بعدد من الأندية خلال العامين الأخيرين أبرزها ريال مدريد ومانشستر يونايتد وتشيلسي وبايرن ميونيخ بجانب برشلونة الذي يسعى للتفوق على منافسيه بتجهيز هذا العرض الضخم بهدف إقناع إدارة يوفي بالاستغناء عن نجمه.

وخاض الأرجنتيني 12 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم سجل خلالها 6 أهداف، كما صنع هدفاً واحداً.