أهداف مباراة توتنهام وفولهام 3-1 الدوري الإنجليزي

كاين (يمين) يحتفل بهدفه الجميل

واصل توتنهام هوتسبير انطلاقته القوية بعد فوزه على ضيفه فولهام بثلاثة أهداف لهدف في مباراة الديربي اللندني التي جرت على ملعب ويمبلي ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت أهداف سبيرز عن طريق لوكاس مورا (43)، وكيران تريبيير (74)، وهاري كاين (77)، أما هدف الخاسر الوحيد فجاء عن طريق أليكساندر ميتروفيتش في الدقيقة 52.

فالفيردي يلمح لتعاقدات جديدة

ميدو: نجح كلوب في استغلال موهبة صلاح

ساري يحسم موقف هازارد

رسمياً: سكالوني يستبعد ميسي عن مباراتي كولومبيا وغواتيمالا

غوارديولا: هدفي إنهاء هيمنة مانشستر يونايتد

ورفع توتنهام رصيده بهذا الانتصار إلى 6 نقاط ليعتلي صدارة الترتيب، فيما بقي رصيد فولهام خالياً من النقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.