ساري يحسم موقف هازارد

إيدين هازارد

حسم ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي موقف النجم إيدين هازارد من الانضمام إلى ريال مدريد.

وخسر الملكي لقب السوبر الأوروبي لصالح غريمه أتلتيكو مدريد ليعود مجدداً لسوق الانتقالات بهدف جلب صفقة كبيرة قبل الأول من سبتمبر.

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وقال ساري في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة البلوز أمام آرسنال السبت ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي: "تحدثت مع هازارد كثيراً خلال الأيام الماضية وأكد لي استمراره مع تشيلسي، لا أعلم شيئاً بشأن تجديد عقده، لكني واثق من استمراره معنا هذا الموسم".

يذكر أن التقارير أكدت في وقت سابق رغبة الدولي البلجيكي في الرحيل عن تشيلسي، إلا أن إدارة النادي رفضت ذلك رفضاً تاماً.