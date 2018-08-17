فالفيردي يلمح لتعاقدات جديدة

إيرنيستو فالفيردي

أكد إيرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة صعوبة مباراة فريقه أمام ديبورتيفو آلافيس ضمن الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني.

وقال المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "سواء أكان منير الحدادي أو باكو آلكاسير فكلاهما لاعبان جيدان، وسينال كل منهما الفرصة بناء على ما يقدمه للفريق، أمامنا مباراة قوية ضد آلافيس، هم عادة ما يقدمون أداءً جيداً على ملعب كامب ناو، وكانوا آخر من حقق الفوز علينا هنا في الدوري، لديهم فريق جيد في المرتدات وفي الضغط، عانينا أمامهم الموسم الماضي والان معهم بيلاردو.

وتطرق فالفيردي للحديث عن أهداف البارسا في الموسم الجديد، فقال: "لا نعطي الأولوية لدوري أبطال أوروبا، نريد أن نفوز بكل شيء، ولدينا الفريق الذي سيساعدنا على ذلك".



وعن سوق الانتقالات، قال المدرب: "أحب أن أقول أنا نبقي أبوابنا مفتوحة حتى آخر لحظة، فنحن فريق يرغب بتحقيق جميع الألقاب الممكنة، لكني لست هنا للحديث عن (بول) بوغبا، لا أحب أن يتحدث أحد عن لاعبي فريقي من باب الاحترام، وكذلك سأفعل مع لاعبي الفرق الآخرى.

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"سوق الانتقالات الأخير مختلف عن ذلك الذي مررت به خلال موسمي الأول مع برشلونة، فنيمار رحل عندما كنا في الولايات المتحدة ولم يحصل البدلاء على الدقائق المناسبة، والآن في الموسم الجديد يتواجد الجميع معنا وقد شاركوا جميعهم في المباريات الودية".

وعن خطة الفريق للموسم الجديد، قال فالفيردي: "لا يمكنني الحديث عن ذلك لوسائل الإعلام، لكننا سنقوم بما يجعل الفريق يشعر بالراحة، وما يفاجئ الخصوم بكل تأكيد، (آرتورو) فيدال قادم لنا من إصابة، ولم يلعب لأشهر، لذلك سنمنحه الدقائق شيئاً فشيئاً".

يذكر أن برشلونة يدخل الموسم الجديد وهو بطل لكأس السوبر الاسباني على حساب إشبيلية، بعد أن توج بالثنائية المحلية الموسم الماضي.