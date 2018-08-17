ميدو: نجح كلوب في استغلال موهبة صلاح

محمد صلاح

أشاد أحمد حسام ميدو مدرب وادي دجلة الحالي، بمواطنه المصري محمد صلاح، جراء المستويات المميزة التي يقدمها مع ليفربول.

وبرز صلاح بشدة الموسم الماضي وحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، كما تم تتويجه هدافاً للبطولة بعد صراع شرس مع هاري كاين.

وظهر ميدو في لقاء على قناة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، وانتهز الفرصة للحديث عن مواطنه وتطوره تحت إشراف المدرب يورغن كلوب.

وقال المهاجم السابق: "عندما ترى الطريقة التي لعب بها صلاح في المباراة الأخيرة، ستلاحظ أنه ما زال متحمساً وحريصاً على تحقيق المزيد.

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"لو لعبت ضده سأشعر بالخوف من سرعته وحدته، يعلم كلوب جيداً مميزاته ويستطيع استغلاله".

وتابع: "يمتلك صلاح صفات الجناح في السرعة والمراوغة، ولكن كلوب ذكي إذ أنه قرر اللعب به كمهاجمٍ ثانٍ، مع وضع لاعب آخر خلفه لمساعدته في الجوانب الدفاعية".

يذكر أن صلاح دخل مؤخراً مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.