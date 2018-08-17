رسمياً: سكالوني يستبعد ميسي عن مباراتي كولومبيا وغواتيمالا

ليونيل ميسي

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني المؤقت للمنتخب الأرجنتيني عن القائمة التي ستخوض مواجهتي كولومبيا وغواتيمالا الوديتين الشهر القادم.

جاء هذا عبر تغريدة نشرها الحساب الرسمي للمنتخب الأرجنتيني عبر موقع "تويتر"، وغاب عن القائمة النجم الكبير والقائد ليونيل ميسي، بعدما طلب أخذ راحة مؤقتة بعيداً عن الفريق وفقاً لتقارير سابقة.

وجاءت القائمة المستدعاة كالتالي:

لحراسة المرمى: سيرخيو روميرو، جيرونيمو رولي، فرانكو أرماني.

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في الدفاع: غابرييل ميركادو، ماركوس آكون، روميرو موري، جيرمان بيزيلا، إدواردو سالفيو، نيكولاس تاليافيكو، والتر كانيمان، آلان فرانكو، ليونيل دي بلاسيدو، فابريسيو بوستوس.

في الوسط: ماكسيمليانو ميزا، ماتياس فارغاس، فرانكو كيرفي، فرانكو فازكيز، جيوفاني لو سيلسو، ليوناردو باريديس، سانتياغو أسكاسيبار، رودريغو باتاليا، إيزيكيل بالاسيوس، غونزالو مارتينيز.

في الهجوم: كريستيان بافون، آنخيل كوريا، لاوتارو مارتينيز، ماورو إيكاردي، جيوفاني سيميوني، باولو ديبالا.



جدير بالذكر أن المنتخب الأرجنتيني كان قد غادر كأس العالم الأخيرة والتي أقيمت في روسيا بعد الخسارة من فرنسا بأربعة أهداف لثلاثة في ربع النهائي.