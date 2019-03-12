أهداف مباراة ديجون وباريس سان جيرمان 0-4 الدوري الفرنسي

كيليان مبابي

سحق باريس سان جيرمان مستضيفه ديجون بأربعة أهداف دون رد في المباراة المؤجلة من المرحلة الـ 18 من الدوري الفرنسي.

تقدم ماركينيوس في الدقيقة 7 بهدف من صناعة آنخيل دي ماريا، وفي الدقيقة 40 سجل كيليان مبابي ثاني الأهداف، بعد عرضية من الظهير الأيسر لايفين كورزاوا، لينتهي الشوط الأول بتقدم باريس 2-0.

أهداف مباراة الهلال والدحيل 3-1 دوري أبطال آسيا

ملخص مباراة السد وبيرسيبوليس 1-0 دوري أبطال آسيا

ملخص مباراة استقلال طهران والعين 1-1 دوري أبطال آسيا

صلاح: لا أهتم بما يُقال عني عبر وسائل التواصل الاجتماعي

ريال مدريد يباشر التحرك لضم هازارد

وفي الدقيقة 50 أضاف دي ماريا هدفاً ثالثاً، ثم اختتم ماكسيم تشوبو موتينغ الأهداف إثر تمريرة من توماس مونييه في الدقيقة 90+1.

بهذا، استمر باريس سان جيرمان في صدارة الترتيب برصيد 74 نقطة، بفارق 17 نقطة عن ليل أقرب ملاحقيه، كما يبقى له مباراة مؤجلة حتى الآن.