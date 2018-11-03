ملخص مباراة فيورنتينا وروما 1-1 الدوري الإيطالي

صراع على الكرة بين كييزا (يمين) وفلورينزي

خطف روما تعادلاً بهدفٍ لمثله بشق الأنفس من أرضية ملعب آرتيميو فرانكي الخاص بمستضيفه فيورنتينا ضمن المرحلة الـ 11 من الدوري الإيطالي.

تقدم الفيولا عن طريق جوردان فيرتو من ركلة جزاء في الدقيقة 33، وعادل أليساندرو فلورينزي للجيالوروسي قبل نهاية اللقاء بـ 5 دقائق.

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بهذه النتيجة، رفع روما رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف عن فيورنتينا تحديداً صاحب نفس الرصيد في المركز السادس.

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