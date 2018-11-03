ملخص مباراة ريال مدريد وبلد الوليد 2-0 الدوري الإسباني

لوكا مودريتش خلال المباراة

نجح ريال مدريد في كسر نتائجه السلبية في الدوري الإسباني، بتحقيق انتصار هزيل على ضيفه بلد الوليد بهدف دون رد على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

خاض ريال مدريد آخر خمس مباريات له في الليغا دون تحقيق أي فوز، بالتعادل مع أتلتيكو مدريد والخسارة من ليفانتي وبرشلونة وديبورتيفو آلافيس وليفانتي.

وأجبرت النتائج إدارة النادي على إقالة المدرب يولين لوبيتيجي، وتعيين سانتياغو سولاري نجم الفريق السابق بدلاً منه مؤقتاً.

وخاض صاحب الضيافة المباراة بتشكيله الأساسي، باستثناء إبقاء إيسكو على دكة البدلاء.

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ومر الشوط الأول هادئاً وسط أداء باهت من الملكي، ومحاولات من هجمات مرتدة لبلد الوليد كادت أن تقلب الطاولة على أصحاب الأرض.

وأجرى سولاري بعض التغييرات الهجومية في الشوط الثاني، فأدخل إيسكو ولوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور، على حساب ماركو آسينسيو وغاريث بايل وكاسميرو.

وجاءت التغييرات بنتيجة، حيث سجل فينيسيوس هدفه الأول في الدقيقة 83، بتسديدة ارتطمت بكيكو أوليفاس مدافع بلد الوليد.

وبعد 5 دقائق، حصل كريم بنزيمة على ركلة جزاء، سجل منها سيرخيو راموس الهدف الثاني.

ورفع الفوز رصيد ريال مدريد إلى 17 نقطة في المركز السادس، بفارق 5 نقاط عن برشلونة المتصدر، فيما احتل بلد الوليد المركز الثامن برصيد 16 نقطة.