ملخص مباراة جيرونا وأتلتيكو مدريد 1-1 الدوري الإسباني

من مباراة الفريقين

أهدر أتلتيكو مدريد نقطتين ثمينتين وسقط في فخ التعادل مع مستضيفه جيرونا بهدفٍ لمثله على ملعب مونتيليفي لحساب المرحلة الـ 14 من الدوري الإسباني.

تقدم صاحب الأرض أولاً عبر كريستيان ستواني في الدقيقة 47 من ركلة جزاء، لكن جوناس روماليو أهدى الروخيبلانكوس التعادل حينما سجل بالخطأ في مرمى فريقه قبل 8 دقائق على نهاية اللقاء.

روبن يرحل عن بايرن ميونيخ نهاية الموسم

قرعة تصفيات يورو 2020 تسفر عن مواجهات مرتقبة

أهداف مباراة ميلان وبارما 2-1 الدوري الإيطالي

أهداف مباراة آرسنال وتوتنهام 4-2 الدوري الإنجليزي

ملخص مباراة تشيلسي وفولهام 2-0 الدوري الإنجليزي

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده بالتالي إلى 25 نقطة في المركز الثالث، كما رفع جيرونا رصيده بدوره إلى 21 نقطة في المركز السادس.