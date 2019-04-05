زيدان: ريال مدريد يعيش موسماً معقداً

زين الدين زيدان

<div class="entry-content clearfix singlأكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، جاهزية فريقه لخوض مواجهة إيبار، غدًا السبت، في إطار الجولة الـ 31 من عمر الليجا.



وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا “سننهي الموسم بشكل جيد مع اللاعبين الموجودين، وسيشارك الجميع في المباريات الثمانية المتبقية”.



وأضاف “غياب الجماهير؟ هم يريدون أن يروا الفريق ينتصر فقط، إنه أمر طبيعي، هذا يعني أن الموسم مُعقد، وفي الموسم المقبل سنرى ما سيحدث”.



وتابع المدرب الفرنسي “إيبار فريق قوي، نتوقع مباراة صعبة ضدهم”.



وعن أنباء رحيل كيلور نافاس، أجاب “لن أعلق على أي شيء، فهو يرتبط بعقد معنا، سنرى في النهاية، أنا أحبه كثيرًا كلاعب وكشخص”.



وعن حراسة المرمى، أوضح “لن أقول ماذا سيحدث ومن سيرحل ومن سيظل أو يأتي، فقط كل شيء سيكون واضحًا من بداية الموسم المقبل”.

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وأردف “لقد خسرنا ضد فالنسيا رغم الضغط العالي، نحن نعيش لحظة صعبة، لكني رأيت أداء الفريق بشكل جماعي في هذه المباراة، أرى في التدريبات كل لاعب يريد القتال حتى النهاية، والهزائم توضح أن الخصم كان أفضل، لكننا فعلنا أشياء جيدة أيضًا”.



واستكمل “المقارنة مع عام 2006؟ لقد عشت ما حدث وقتها كلاعب، ولم يكن سهلا، وحين تحدث أمور كهذه يكون أفضل طريق هو العمل، وأن تكون سعيدا حين تفوز”.



وبسؤاله عن هازارد نجم تشيلسي، أجاب “لن أقول أي رأي شخصي لأن الموسم لم ينته بعد، دائمًا أحترمه وتابعته كثيرًا منذ أن كان يلعب في الدوري الفرنسي، وهو لاعب رائع”.



وواصل “فينيسيوس جونيور يتعافى، لكنني لا أعلم متى سيكون جاهزًا للعودة”.



وأتم “حسم المنافسة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد؟ لن أتحدث عن ذلك، نحن دائما في المنافسة، وريال مدريد دائما ينافس وسيواصل المنافسة ولا يمكن لأحد أن يسلب هذا الشيء”.e-post-content"> </div>