أهداف مباراة ريال مدريد والعين 4-1 نهائي كأس العالم للأندية 2018

ريال مدريد يحتفل بأول ألقابه تحت إشراف المدرب الجديد سانتياغو سولاري

تمكن ريال مدريد الإسباني، من إحراز لقب كأس العالم للأندية للمرة الثالثة توالياً، والرابعة بنسخته الجديدة، عندما فاز السبت على العين الإماراتي بأربعة أهداف لهدف، في حين حصل “الزعيم” على المرتبة الثانية، في إنجاز تاريخي لنادٍ إماراتي.

والعين هو أول فريق إماراتي يتأهل إلى النهائي، وثاني فريق عربي بعد الرجاء البيضاوي المغربي الذي كان خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني (0-2) في نهائي نسخة 2013 في مراكش.

سجل لريال النجم لوكا مودريتش في الدقيقة 14 بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء، وقبل الهدف بدقيقة كاد حسين الشحات أن يحقق هدا السبق للعين بعد أن تلاعب بدفاع الملكي وحارسه تيبو كورتوا وسدد، لكن سيرخيو راموس أنقذ الكرة من على خط المرمى.

وفي الدقيقة 15 ألغى الحكم هدفاً للعين أحرزه كايو بداعي التسلل، وتألق حارس “الزعيم” خالد عيسى في أكثر من مناسبة سواء أمام غاريث بايل أو مودريتش لينتهي الشوط الأول بتقدم الملكي بهدفٍ دون مقابل.

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ومع بداية الشوط الثاني، واصل ريال هجماته عن طريق كريم بنزيمة في أكثر من مناسبة إلى أن تمكن ماركوس يورينتي من إضافة الهدف الثاني بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 79 عن طريق راموس برأسية من ركلة ركنية، وقبل نهاية المقابلة بأربع دقائق، تمكن العين من إحراز هدفه الوحيد عن طريق تسيوكاسا شيوتاني، وفي الوقت بدل الضائع أضاف الميرينغي الهدف الرابع عبر نادر يحيى (90+1 بالخطأ في مرمى فريقه).

وانتزع ريفر بلايت المركز الثالث في البطولة، عقب فوزه على كاشيما آنتلرز الياباني (4-0) في مباراة تحديد المركز الثالث.