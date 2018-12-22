ملخص مباراة تشيلسي وليستر 0-1 الدوري الإنجليزي
فاردي (يسار) يحتفل بهدفه
تغلب ليستر سيتي على مستضيفه تشيلسي بهدفٍ دون رد على ملعب ستامفورد بريدج ضمن المرحلة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
جاء الهدف الوحيد عن طريق جايمي فاردي في الدقيقة 51.
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بهذا الانتصار، رفع ليستر رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 37 نقطة في المركز الرابع.
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