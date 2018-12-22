أهداف مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس 2-3 الدوري الإنجليزي

بالاس يصعق سيتي

ألحق كريستال بالاس بمستضيفه مانشستر سيتي أول هزيمة على أرضه هذا الموسم، بعدما أسقطه بثلاثة أهداف لهدفين على ملعب الاتحاد، ضمن المرحلة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد سيتي عند 44 نقطة في المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر بفارق 4 نقاط، بينما رفع كريستال بالاس رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع عشر.

وهذا الفوز هو الأول لبالاس على سيتي خارج الديار في الدوري الممتاز منذ عام 1990، وهو نفس العام الذي تُوج ليفربول فيه بآخر ألقابه في الدوري.

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افتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 27 عن طريق إيلكاي غوندوغان، قبل أن يسجل بالاس ثلاثة أهداف حملت تواقيع كلٍ من جيفري شلوب وأندروس تاونزيند ولوكا ميليفويفيتش من ركلة جزاء في الدقائق 33 و35 و51 على التوالي.

وقبل النهاية بخمس دقائق، قلص رجال المدرب بيب غوارديولا الفارق بهدف رائع للبديل كيفين دي بروينه.

ولم تشفع الدقائق المتبقية لحامل اللقب في تعديل النتيجة.