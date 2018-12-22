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أهداف مباراة آرسنال وبيرنلي 3-1 الدوري الإنجليزي

أهداف مباراة آرسنال وبيرنلي 3-1 الدوري الإنجليزي
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نشر 22 كانون الأول/ديسمبر 2018 - 22:53 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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أوباميانغ يستعيد صدارة الهدافين وينفرد بها برصيد 12 هدفاً
أوباميانغ يستعيد صدارة الهدافين وينفرد بها برصيد 12 هدفاً

حقق آرسنال فوزاً هاماً على ضيفه بيرنلي بثلاثة أهداف لهدف على ملعب الإمارات وضمن لقاءات المرحلة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.

سجل للفائز بيير إيميريك أوباميانغ (هدفان في الدقيقتين 14 و 48)، وأليكس آيوبي (90+1)، أما هدف الخاسر الوحيد فجاء عبر آشلي بارنز في الدقيقة 63.

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بهذه النتيجة، رفع آرسنال رصيده إلى 37 في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر.

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