ريال مدريد يؤكد غياب آسينسيو عن نهائي مونديال الأندية

آسينسيو بعد تعرضه للإصابة

أعلن ريال مدريد عن تعرض ماركو آسينسيو للإصابة مما سيحرمه من المشاركة في نهائي كأس العالم للأندية السبت أمام العين.

وأصيب الدولي الإسباني في مباراة الملكي أمام كاشيما آنتلرز في نصف نهائي المونديال بعد أن شارك بديلاً لغاريث بايل.

وقال النادي الملكي في بيان رسمي أن آسينسيو يعاني من إصابة عضلية من الدرجة الثانية في فخذه الأيمن.

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ولم يوضح البيان فترة غياب اللاعب، إلا أنّه لن يتمكن من المشاركة أمام العين في نهائي مونديال الأندية، لتظهر تقارير إعلامية تشير إلى ابتعاد النجم الشاب عن الملاعب قرابة 4 أسابيع.

وسبق وأن تعرض آسينسيو لإصابة قبل السفر إلى الإمارات، لكن المدرب سانتياغو سولاري أكد أنها كانت خفيفة مما دفعه للاعتماد على اللاعب أمام كاشيما.